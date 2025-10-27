Мексика и США договорились о продлении срока заключения торговых соглашений
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились продлить срок заключения торговых соглашений, чтобы решить 54 нерешенных торговых барьера.
Я была заинтересована в том, чтобы 1 ноября не наступило без нашего предварительного общения, и чтобы мы пришли к соглашению о том, что наши команды все еще работают
Она отметила, что США и Мексика стремятся решить 54 нерешенных торговых барьера.
Мы практически закрываем этот вопрос
Дополнение
В июле США согласились приостановить на 90 дней повышение тарифов на некоторые мексиканские товары с 25% до 30%, поскольку две страны продолжали переговоры, направленные на достижение нового торгового соглашения. Эта пауза должна была завершиться на этой неделе.
Напомним
Товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа.