Эксклюзив
14:34 • 17770 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 26188 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 39598 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 33393 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 37566 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38997 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41602 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36793 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34684 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28496 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Мексика и США договорились о продлении срока заключения торговых соглашений

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они договорились продлить срок заключения торговых соглашений, чтобы решить 54 нерешенных торговых барьера.

Мексика и США договорились о продлении срока заключения торговых соглашений

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в субботу провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого договорились продлить срок заключения торговых соглашений. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Я была заинтересована в том, чтобы 1 ноября не наступило без нашего предварительного общения, и чтобы мы пришли к соглашению о том, что наши команды все еще работают 

– сказала Шейнбаум.

Она отметила, что США и Мексика стремятся решить 54 нерешенных торговых барьера.

Мы практически закрываем этот вопрос 

- добавила она.

Дополнение

В июле США согласились приостановить на 90 дней повышение тарифов на некоторые мексиканские товары с 25% до 30%, поскольку две страны продолжали переговоры, направленные на достижение нового торгового соглашения. Эта пауза должна была завершиться на этой неделе.

Напомним

Товары, импортируемые как из Европейского Союза, так и из Мексики, столкнутся с 30% таможенной ставкой США с 1 августа.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Мексика
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты