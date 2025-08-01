"медведєв схоже не вірив, що “водка” до добра не доведе": в ОП відреагували на заяву Трампа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про розміщення двох атомних підводних човнів у "певних локаціях" після погроз голови ради безпеки росії дмитра медведєва, передає УНН.

"Мир через силу. А медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Єрмак так відреагував на пост Трампа, який заявив, що США розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях, реагуючи на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США.

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"

Нагадаємо

Заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною, пригрозив війною зі США.