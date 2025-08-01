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"медведєв схоже не вірив, що “водка” до добра не доведе": в ОП відреагували на заяву Трампа

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Андрій Єрмак прокоментував заяву Дональда Трампа про розміщення двох атомних підводних човнів. Це стало відповіддю на погрози дмитра медведєва щодо війни зі США.

"медведєв схоже не вірив, що “водка” до добра не доведе": в ОП відреагували на заяву Трампа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про розміщення двох атомних підводних човнів у "певних локаціях" після погроз голови ради безпеки росії дмитра медведєва, передає УНН.

"Мир через силу. А медведєв схоже не вірив, що "водка" до добра не доведе", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Єрмак так відреагував на пост Трампа, який заявив, що США розмістили два атомних підводних човни у певних локаціях, реагуючи на слова заступника голови ради безпеки росії дмитра медведєва про можливу війну проти США.

Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"01.08.25, 20:36 • 14042 перегляди

Нагадаємо

Заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною, пригрозив війною зі США.

Антоніна Туманова

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Україна