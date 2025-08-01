"медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет": в ОП отреагировали на заявление Трампа

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок в "определенных локациях" после угроз главы совета безопасности россии дмитрия медведева, передает УНН.

"Мир через силу. А медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет", - написал Ермак.

Отметим, что Ермак так отреагировал на пост Трампа, который заявил, что США разместили две атомные подводные лодки в определенных локациях, реагируя на слова заместителя главы совета безопасности россии дмитрия медведева о возможной войне против США.

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"

Напомним

Заместитель председателя Совета безопасности рф и бывший президент россии дмитрий медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить путину 10-12 дней на примирение с Украиной, пригрозил войной с США.