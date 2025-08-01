"медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет": в ОП отреагировали на заявление Трампа

$41.710.05
47.750.40
ukenru
17:22 • 11551 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
14:20 • 51253 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:02 • 59643 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 38941 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 53466 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 113874 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 64397 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 153635 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 150464 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 131027 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.3м/с
67%
748мм
Популярные новости
Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф1 августа, 10:54 • 58841 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 65132 просмотра
Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин1 августа, 11:58 • 27513 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 44052 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 45095 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
14:20 • 51255 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации14:05 • 45418 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
14:02 • 59645 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 65461 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 113877 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 44310 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 71178 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 149221 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 185188 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 242142 просмотра
Актуальное
Хранитель
Truth Social
Ан-178
Ми-24
Антонов Ан-225 Мрия

"медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет": в ОП отреагировали на заявление Трампа

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Андрей Ермак прокомментировал заявление Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок. Это стало ответом на угрозы дмитрия медведева относительно войны с США.

"медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет": в ОП отреагировали на заявление Трампа

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о размещении двух атомных подводных лодок в "определенных локациях" после угроз главы совета безопасности россии дмитрия медведева, передает УНН.

"Мир через силу. А медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет", - написал Ермак.

Отметим, что Ермак так отреагировал на пост Трампа, который заявил, что США разместили две атомные подводные лодки в определенных локациях, реагируя на слова заместителя главы совета безопасности россии дмитрия медведева о возможной войне против США.

Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"01.08.25, 20:36 • 16330 просмотров

Напомним

Заместитель председателя Совета безопасности рф и бывший президент россии дмитрий медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить путину 10-12 дней на примирение с Украиной, пригрозил войной с США.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина