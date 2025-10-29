$42.080.01
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
TikTok
Шахед-136

Медіакомпанія Трампа планує розгорнути ринок прогнозування у соцмережі Truth Social - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Медіа-фірма Дональда Трампа Trump Media & Technology Group Corp. у партнерстві з Crypto.com запускає Truth Predict на Truth Social. Цей продукт дозволить користувачам робити ставки на майбутні події, такі як результати виборів та спортивні змагання, конкуруючи з Kalshi та Polymarket.

Медіакомпанія Трампа планує розгорнути ринок прогнозування у соцмережі Truth Social - ЗМІ

У вівторок медіа-фірма президента президента Дональда Трампа Trump Media & Technology Group Corp. оголосила про партнерство з біржею цифрових активів Crypto.com, щоб зробити ринки прогнозів доступними через соціальну мережу Truth Social, якою володіє очільник Білого дому, пише УНН з посиланням на Gismodo.

Деталі

Новий продукт під назвою "Truth Predict" дозволить користувачам Truth Social робити ставки на широкий спектр майбутніх подій, таких як результати виборів, спорт та ціни на сировинні товари. Ці ставки матимуть форму контрактів на прогнозування, які зазвичай оцінюються в центах і відображають відсоток довіри гравців до потенційного результату. Якщо користувач робить правильну ставку, контракт встановлюється на рівні 1 долара, але якщо користувач помиляється, контракт дорівнює нулю.

Нова пропозиція TMTG конкуруватиме з існуючими ринками прогнозування, такими як Kalshi, що регулюються США, та Polymarket, штаб-квартира якого знаходиться в Нью-Йорку, але не пропонувала послуг клієнтам у США з моменту досягнення врегулювання з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами у 2022 році.

Truth Predict планує спочатку запуститися в США, а потім розширитися на міжнародний рівень, "як тільки будуть виконані всі необхідні вимоги". Згідно з оголошенням у вівторок, продукт незабаром розпочне бета-тестування.

Президент Трамп був найбільшим акціонером TMTG, але після перемоги на загальних виборах минулого року він передав 114 750 000 акцій вартістю близько 4 мільярдів доларів до трасту, контрольованого його сином Дональдом Трампом-молодшим. Заява Комісії з цінних паперів та бірж свідчить про те, що президент Трамп зберігає непрямий контроль над акціями.

Ринки цифрового прогнозування ставлять перед собою кілька складних філософських питань. Прихильники кажуть, що децентралізоване прогнозування має цінність, стверджуючи, що ринки ставок дають людям уявлення про те, що насправді думають маси, вільно від впливу могутніх корпорацій та політичних інтересів.

Сенс Polymarket полягає в тому, що з точки зору трейдерів, це сайт ставок, але з точки зору глядачів, це новинний сайт. У Twitter та інтернеті є всілякі люди (включаючи еліту), які роблять шкідливі та неточні прогнози щодо конфліктів, і можливість подивитися, чи люди, які дійсно мають досвід у грі, вважають, що щось має 2% чи 50% шанс, є цінною функцією, яка може допомогти людям зберегти здоровий глузд

- сказав засновник Ethereum Віталік Бутерін на X минулого року.

Трамп розкритикував обкладинку Time через "найгіршу в історії фотографію"

Але такі сайти, як Polymarket, також критикували за те, що вони пропонують військові ринки, де користувачі можуть робити ставки на поточні та потенційні геополітичні конфлікти. "Чи вторгнеться Китай на Тайвань у 2025 році?" наразі має 3% шанс на Polymarket, тоді як "Чи вторгнеться США до Венесуели у 2025 році?" – 14%.

Поточний рівень ліквідності, зроблений на ці події, навряд чи вплине на їхні результати, але критики стверджують, що якщо в майбутньому на будь-який ринок надійде достатньо грошей, це може стимулювати впливові групи схилити чашу терезів і здійснити щось – вбивство, переворот, війну – у реальному житті.

Регламенти CFTC забороняють контракти на події, які посилаються на тероризм, вбивство, війну чи будь-яку іншу незаконну діяльність, тому фірми, схвалені США, не пропонують ринки прямого вторгнення, як Polymarket. Але це не означає, що ці торговельні майданчики вільні від потенційно суперечливих стимулів: на Kalshi гравці можуть робити ставки на кількість депортацій у перший рік перебування Трампа на посаді або на те, чи залишаться при владі такі лідери, як президент Венесуели Ніколас Мадуро, до 2025 року (хоча Kalshi, намагаючись запобігти вбивству, зазначає, що у разі смерті Мадуро ринок виплатить останню ціну, а не встановить її на рівні 1 долара або нуля).

Ці суперечливі стимули можуть виглядати ще більш заплутаними на платформі прогнозних ринків, яка так тісно пов'язана з президентом Сполучених Штатів.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив про старт будівництва нового бального залу в Білому домі. Наразі триває демонтаж східного крила резиденції. Нове приміщення призначене для проведення офіційних урочистостей та державних подій.

Павло Зінченко

