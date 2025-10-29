Медиакомпания Трампа планирует развернуть рынок прогнозирования в соцсети Truth Social - СМИ

Во вторник медиа-фирма президента Дональда Трампа Trump Media & Technology Group Corp. объявила о партнерстве с биржей цифровых активов Crypto.com, чтобы сделать рынки прогнозов доступными через социальную сеть Truth Social, которой владеет глава Белого дома, пишет УНН со ссылкой на Gismodo.

Детали

Новый продукт под названием "Truth Predict" позволит пользователям Truth Social делать ставки на широкий спектр будущих событий, таких как результаты выборов, спорт и цены на сырьевые товары. Эти ставки будут иметь форму контрактов на прогнозирование, которые обычно оцениваются в центах и отражают процент доверия игроков к потенциальному результату. Если пользователь делает правильную ставку, контракт устанавливается на уровне 1 доллара, но если пользователь ошибается, контракт равен нулю.

Новое предложение TMTG будет конкурировать с существующими рынками прогнозирования, такими как Kalshi, регулируемые США, и Polymarket, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, но не предлагала услуг клиентам в США с момента достижения урегулирования с Комиссией по торговле товарными фьючерсами в 2022 году.

Truth Predict планирует сначала запуститься в США, а затем расшириться на международный уровень, "как только будут выполнены все необходимые требования". Согласно объявлению во вторник, продукт вскоре начнет бета-тестирование.

Президент Трамп был крупнейшим акционером TMTG, но после победы на всеобщих выборах в прошлом году он передал 114 750 000 акций стоимостью около 4 миллиардов долларов в траст, контролируемый его сыном Дональдом Трампом-младшим. Заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам свидетельствует о том, что президент Трамп сохраняет косвенный контроль над акциями.

Рынки цифрового прогнозирования ставят перед собой несколько сложных философских вопросов. Сторонники говорят, что децентрализованное прогнозирование имеет ценность, утверждая, что рынки ставок дают людям представление о том, что на самом деле думают массы, свободно от влияния могущественных корпораций и политических интересов.

Смысл Polymarket заключается в том, что с точки зрения трейдеров, это сайт ставок, но с точки зрения зрителей, это новостной сайт. В Twitter и интернете есть всевозможные люди (включая элиту), которые делают вредные и неточные прогнозы относительно конфликтов, и возможность посмотреть, считают ли люди, которые действительно имеют опыт в игре, что что-то имеет 2% или 50% шанс, является ценной функцией, которая может помочь людям сохранить здравый смысл - сказал основатель Ethereum Виталик Бутерин на X в прошлом году.

Но такие сайты, как Polymarket, также критиковали за то, что они предлагают военные рынки, где пользователи могут делать ставки на текущие и потенциальные геополитические конфликты. "Вторгнется ли Китай на Тайвань в 2025 году?" в настоящее время имеет 3% шанс на Polymarket, тогда как "Вторгнется ли США в Венесуэлу в 2025 году?" – 14%.

Текущий уровень ликвидности, сделанный на эти события, вряд ли повлияет на их результаты, но критики утверждают, что если в будущем на любой рынок поступит достаточно денег, это может стимулировать влиятельные группы склонить чашу весов и осуществить что-то – убийство, переворот, войну – в реальной жизни.

Регламенты CFTC запрещают контракты на события, которые ссылаются на терроризм, убийство, войну или любую другую незаконную деятельность, поэтому фирмы, одобренные США, не предлагают рынки прямого вторжения, как Polymarket. Но это не означает, что эти торговые площадки свободны от потенциально спорных стимулов: на Kalshi игроки могут делать ставки на количество депортаций в первый год пребывания Трампа на посту или на то, останутся ли у власти такие лидеры, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, до 2025 года (хотя Kalshi, пытаясь предотвратить убийство, отмечает, что в случае смерти Мадуро рынок выплатит последнюю цену, а не установит ее на уровне 1 доллара или нуля).

Эти спорные стимулы могут выглядеть еще более запутанными на платформе прогнозных рынков, которая так тесно связана с президентом Соединенных Штатов.

Дополнение

