Майже кожний сотий вакцинований в Україні поскаржився на незначні побічні ефекти - МОЗ

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“Станом на сьогодні з майже 20 тис. щеплень в Україні, за даними Державного експертного центру МОЗ, зафіксовано лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Це ще один фейк, який лунає в нашому інформаційному просторі, що нібито від цієї вакцини є різні побічні ефекти, які навіть є важкими”, — заявив Степанов.

Деталі

Зі слів міністра, МОЗ фіксує будь-які повідомлення, які є від вакцинації — починаючи від почервоніння шкіри, закінчуючи, наприклад, підвищенням температури.

“Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсненні в Україні майже 20 тис. щепленнях не зафіксовано. У нас був лише один випадок, коли потребувала догляду медичних працівників людина, яка вакцинувалась. У неї декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом двох діб, і після того температура зайшла в рамки звичайної і людина повернулась до свого нормального життя”, — додав він.

Що було раніше

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 19 118 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Сумщині. За минулу добу, зокрема, щепили 1 171 особу.



Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.



Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.



Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).



Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.