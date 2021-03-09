Почти каждый сотый вакцинированный в Украине пожаловался на незначительные побочные эффекты - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. С 19 118 лиц, получивших прививки от COVID-19 в Украине, Министерство здравоохранения получило 185 жалоб на побочные эффекты. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на сегодня из 20 тыс. прививок в Украине, по данным Государственного экспертного центра Минздрава, зафиксировано лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который раздается в нашем информационном пространстве, якобы от этой вакцины различные побочные эффекты, которые даже являются тяжелыми”, — заявил Степанов.
Детали
По словам министра, Минздрав фиксирует любые сообщения, которые есть от вакцинации — начиная от покраснения кожи, заканчивая, например, повышением температуры.
“Никаких тяжелых последствий вакцинации при осуществлении в Украине почти 20 тыс. прививок не зафиксировано. У нас был только один случай, когда нуждалась в уходе медицинских работников человек, что вакцинировался. У нее несколько дней была повышенная температура. Но это было на протяжении двух суток, и после того температура зашла в рамки обычной и человек вернулся к своей нормальной жизни”, — добавил он.
Что было раньше
По данным Минздрава, на сегодня в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 19 118 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Сумской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 1 171 человека.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.