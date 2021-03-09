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Почти каждый сотый вакцинированный в Украине пожаловался на незначительные побочные эффекты - Минздрав

Почти каждый сотый вакцинированный в Украине пожаловался на незначительные побочные эффекты - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. С 19 118 лиц, получивших прививки от COVID-19 в Украине, Министерство здравоохранения получило 185 жалоб на побочные эффекты. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодня из 20 тыс. прививок в Украине, по данным Государственного экспертного центра Минздрава, зафиксировано лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который раздается в нашем информационном пространстве, якобы от этой вакцины различные побочные эффекты, которые даже являются тяжелыми”, — заявил Степанов.

Детали

По словам министра, Минздрав фиксирует любые сообщения, которые есть от вакцинации — начиная от покраснения кожи, заканчивая, например, повышением температуры.

“Никаких тяжелых последствий вакцинации при осуществлении в Украине почти 20 тыс. прививок не зафиксировано. У нас был только один случай, когда нуждалась в уходе медицинских работников человек, что вакцинировался. У нее несколько дней была повышенная температура. Но это было на протяжении двух суток, и после того температура зашла в рамки обычной и человек вернулся к своей нормальной жизни”, — добавил он.

Что было раньше

По данным Минздрава, на сегодня в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже 19 118 человек, больше всего — в Донецкой области, меньше всего — в Сумской области. За минувшие сутки, в частности, прививали 1 171 человека.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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