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Майже 98% постраждалих в ДТП ігнорували ремені безпеки - медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Лікарі швидкої допомоги закликають водіїв дотримуватися заходів безпеки при їзді. Саме відсутність ременя безпеки найчастіше призводить до травм або навіть смерті в більшості ДТП, розповів УНН доктор медицини невідкладного стану відділу медицини катастроф міста Київ Георгій Ловігін.

Майже 98% постраждалих в ДТП ігнорували ремені безпеки - медики

"Майже всі, 95-98% ДТП - з потерпілими, в результаті того, що потерпілий не був пристебнутий ременем безпеки", - говорить лікар.

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Він так само розвіяв міф про те, що з-за ременя безпеки є ризики отримати серйозну травму.

"Якщо відбувається зіткнення транспортних засобів "в лоб", або хтось в'їхав комусь позаду, то ремінь безпеки дуже жорстко фіксує тіло людини. Хлистова травма при цьому не можлива з огляду на те, що додатково вистрілює подушка безпеки. Ремінь, хоч він і щільно фіксує, дає корпусу ще трохи пролетіти вперед. Голова летить в подушку безпеки, ремінь тримає інший корпус, він строго фіксує потерпілого до крісла транспортного засобу", - розповів Ловігін.

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До того ж, за його словами, на сьогодні у більшості сучасних автомобілів вже більш пристосовані, щоб максимально зменшити травматизацію про додаткові перегородки машини.

Спеціаліст, в той же час, застеріг - будучи пристебнутим, все одно можна отримати травму, хоча і не таку серйозну.

"З ременем можна отримати стандартні переломи. У водіїв це, наприклад, верхня ліва частина грудної клітини - ламають ребра верхні і ключиці частіше звичайного, і залишаються неприємні синці і садна після того звернення з ременем безпеки. Але це краще, ніж вилетіти з транспортного засобу на проїжджу частину або в кювет і отримати вже суперкомбінірованую травму", - підкреслив співрозмовник.

Він зазначив також, що, за рахунок фіксації в кріслі, у людини менше шансів отримати додаткові травми про сам автомобіль, адже при сильних ДТП відбувається деформація транспортного засобу - можна досить сильно травмуватися об кермо, двері, або навіть об пасажира, що знаходиться поруч.

"Точно так і із зіткненням з лобовим склом. Скло може завдати неприємні колючо-ріжучі пошкодження, частіше це особа, плюс травма очей, вух, голови. Можна залишитися з інвалідністю після такої травми", - попередив лікар.

Нагадаємо, за словами медиків, машини швидкої допомоги в Києві приїжджають впритул, або навіть пізніше встановленого регламентом часу на місце виклику через те, що їм банально не поступаються дорогою інші водії.

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