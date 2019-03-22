Почти 98% пострадавших в ДТП игнорировали ремни безопасности — медики

“Почти все, 95-98% ДТП — с пострадавшими, в результате того, что пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности”, — говорит врач.

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Он так же развеял миф о том, что из-за ремня безопасности есть риски получить серьёзную травму.

“Если происходит столкновение транспортных средств „в лоб“, либо кто-то въехал кому-то сзади, то ремень безопасности очень жестко фиксирует тело человека. Хлыстовая травма при этом не возможна ввиду того, что дополнительно выстреливает подушка безопасности. Ремень, хоть он и плотно фиксирует, дает корпусу еще немного пролететь вперед. Голова летит в подушку безопасности, ремень держит остальной корпус, он строго фиксирует пострадавшего к креслу транспортного средства”, — рассказал Ловигин.

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К тому же, по его словам, на сегодня у большинства современных автомобилей уже более приспособлены, чтоб максимально уменьшить травматизацию о дополнительные переборки машины.

Специалист, в то же время, предостерёг — будучи пристёгнутым, всё равно можно получить травму, хотя и не такую серьёзную.

“С ремнем можно получить стандартные переломы. У водителей это, например, верхняя левая часть грудной клетки — ломают рёбра верхние и ключицы чаще обычного, и остаются неприятные синяки и ссадины после того обращения с ремнём безопасности. Но это лучше, чем вылететь из транспортного средства на проезжую часть либо в кювет и получить уже суперкомбинированую травму”, — подчеркнул собеседник.

Он отметил так же, что, за счет фиксации в кресле, у человека меньше шансов получить дополнительные травмы о сам автомобиль, ведь при сильных ДТП происходит деформация транспортного средства — можно довольно сильно травмироваться о руль, дверь, либо даже о пассажира, находящегося рядом.

“Точно так и со столкновением с лобовым стеклом. Стекло может нанести неприятные колюще-режущие повреждения, чаще это лицо, плюс травма глаз, ушей, головы. Можно остаться с инвалидностью после такой травмы”, — предупредил врач.

Напомним, по словам медиков, машины скорой помощи в Киеве приезжают впритык, или даже позже установленного регламентом времени на место вызова из-за того, что им банально не уступают дорогу другие водители.