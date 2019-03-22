Почти 98% пострадавших в ДТП игнорировали ремни безопасности — медики

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78034 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173326 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140722 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204348 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250469 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212384 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245525 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208100 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486626 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241220 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31676 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18887 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23146 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25377 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21022 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263449 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239997 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325441 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486626 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578363 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31704 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204348 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78828 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75402 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80950 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Почти 98% пострадавших в ДТП игнорировали ремни безопасности — медики

Киев • УНН

 • 36751 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Врачи скорой помощи призывают водителей соблюдать меры безопасности при езде. Именно отсутствие ремня безопасности чаще всего приводит к травмам или даже летальному исходу в большинстве ДТП, рассказал УНН доктор медицины неотложного состояния отдела медицины катастроф города Киев Георгий Ловигин.

Почти 98% пострадавших в ДТП игнорировали ремни безопасности — медики

“Почти все, 95-98% ДТП — с пострадавшими, в результате того, что пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности”, — говорит врач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине хотят увеличить в десять раз штраф за непристегнутый ремень безопасности

Он так же развеял миф о том, что из-за ремня безопасности есть риски получить серьёзную травму.

“Если происходит столкновение транспортных средств „в лоб“, либо кто-то въехал кому-то сзади, то ремень безопасности очень жестко фиксирует тело человека. Хлыстовая травма при этом не возможна ввиду того, что дополнительно выстреливает подушка безопасности. Ремень, хоть он и плотно фиксирует, дает корпусу еще немного пролететь вперед. Голова летит в подушку безопасности, ремень держит остальной корпус, он строго фиксирует пострадавшего к креслу транспортного средства”, — рассказал Ловигин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы платят самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности

К тому же, по его словам, на сегодня у большинства современных автомобилей уже более приспособлены, чтоб максимально уменьшить травматизацию о дополнительные переборки машины.

Специалист, в то же время, предостерёг — будучи пристёгнутым, всё равно можно получить травму, хотя и не такую серьёзную.

“С ремнем можно получить стандартные переломы. У водителей это, например, верхняя левая часть грудной клетки — ломают рёбра верхние и ключицы чаще обычного, и остаются неприятные синяки и ссадины после того обращения с ремнём безопасности. Но это лучше, чем вылететь из транспортного средства на проезжую часть либо в кювет и получить уже суперкомбинированую травму”, — подчеркнул собеседник.

Он отметил так же, что, за счет фиксации в кресле, у человека меньше шансов получить дополнительные травмы о сам автомобиль, ведь при сильных ДТП происходит деформация транспортного средства — можно довольно сильно травмироваться о руль, дверь, либо даже о пассажира, находящегося рядом.

“Точно так и со столкновением с лобовым стеклом. Стекло может нанести неприятные колюще-режущие повреждения, чаще это лицо, плюс травма глаз, ушей, головы. Можно остаться с инвалидностью после такой травмы”, — предупредил врач.

Напомним, по словам медиков, машины скорой помощи в Киеве приезжают впритык, или даже позже установленного регламентом времени на место вызова из-за того, что им банально не уступают дорогу другие водители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28