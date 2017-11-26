Украинцы платят самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Всеукраинская общественная компания “За безопасные дороги” на своей странице в Facebook опубликовала инфографику в которой сравниваются штрафы в Европе за непристегнутый ремень безопасности, передает УНН со ссылкой на страницу компании.
Согласно результатам исследования, самый низкий штраф в Европе платят украинцы - всего два евро. Самый низкий штраф после Украины имеет Молдова в размере 15 евро.
Самый высокий штраф в Восточной Европе за непристегнутый ремень безопасности зафиксировано в Чехии - 70 евро.
Сумма штрафов в Западной Европе варьируется от 30 до 140 евро.
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