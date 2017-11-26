Украинцы платят самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности

Согласно результатам исследования, самый низкий штраф в Европе платят украинцы - всего два евро. Самый низкий штраф после Украины имеет Молдова в размере 15 евро.

Самый высокий штраф в Восточной Европе за непристегнутый ремень безопасности зафиксировано в Чехии - 70 евро.

Сумма штрафов в Западной Европе варьируется от 30 до 140 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Предложенные изменения для водителей: новые штрафы, наказания за пьяное вождение и правила выдачи прав