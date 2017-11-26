Українці сплачують найнижчий у Європі штраф за непристебнутий ремінь безпеки

Згідно з результатами дослідження, найнижчий штраф в Європі сплачують українці – лише два євро. Найнижчий штраф після України має Молдова у розмірі 15 євро. Найвищий штраф у Східній Європі за непристебнутий ремінь безпеки зафіксовано у Чехії – 70 євро. Сума штрафів у Західній Європі варіюється від 30 до 140 євро.

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