Українці сплачують найнижчий у Європі штраф за непристебнутий ремінь безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Всеукраїнська громадська компанія “За безпечні дороги” на своїй сторінці у Facebook опублікувала інфографіку в якій порівнюються штрафи у Європі за непристебнутий ремінь безпеки, передає УНН з посиланням на сторінку компанії.
Згідно з результатами дослідження, найнижчий штраф в Європі сплачують українці – лише два євро. Найнижчий штраф після України має Молдова у розмірі 15 євро. Найвищий штраф у Східній Європі за непристебнутий ремінь безпеки зафіксовано у Чехії – 70 євро. Сума штрафів у Західній Європі варіюється від 30 до 140 євро.
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