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В Украине хотят увеличить в десять раз штраф за непристегнутый ремень безопасности

В Украине хотят увеличить в десять раз штраф за непристегнутый ремень безопасности

Киев  •  УНН

 • 18085 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о повышении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами. В случае принятия законопроекта штраф за непристегнутый ремень безопасности возрастет с 51 до 510 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой сайт ВР.

Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте "Проект Закона о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами)" (№10131).

По мнению депутатов, пока наказание за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами в Украине составляет 3 необлагаемых минимума доходов граждан, а именно 51 грн. Размер этого штрафа является слишком снисходительным и несоизмеримо низким по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил. Кроме того, установление государством такого незначительного размера штрафа создает у водителей и пассажиров представление, что нарушение этих норм является чем-то мелочным и несущественным, хотя следствием являются многочисленные человеческие потери. Совокупность этих факторов способствует массовому игнорированию пользования ремнями безопасности и шлемами, что приводит, в свою очередь, к увеличению количества погибших и травмированных на дорогах Украины.

Принимая во внимание значительную общественную опасность, предлагается увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами в десять раз и установить его на уровне 30 необлагаемых минимума доходов граждан, то есть в размере 510 гривен.

Парламентарии убеждены, что одним из самых эффективных способов заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и шлемами, является усиление ответственности за эти нарушения.

Ранее УНН сообщал, что украинцы платят самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности.

Украинские Национальные Новости

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