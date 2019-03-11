В Украине хотят увеличить в десять раз штраф за непристегнутый ремень безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о повышении штрафов за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами. В случае принятия законопроекта штраф за непристегнутый ремень безопасности возрастет с 51 до 510 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой сайт ВР.
Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте "Проект Закона о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами)" (№10131).
По мнению депутатов, пока наказание за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами в Украине составляет 3 необлагаемых минимума доходов граждан, а именно 51 грн. Размер этого штрафа является слишком снисходительным и несоизмеримо низким по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил. Кроме того, установление государством такого незначительного размера штрафа создает у водителей и пассажиров представление, что нарушение этих норм является чем-то мелочным и несущественным, хотя следствием являются многочисленные человеческие потери. Совокупность этих факторов способствует массовому игнорированию пользования ремнями безопасности и шлемами, что приводит, в свою очередь, к увеличению количества погибших и травмированных на дорогах Украины.
Принимая во внимание значительную общественную опасность, предлагается увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами в десять раз и установить его на уровне 30 необлагаемых минимума доходов граждан, то есть в размере 510 гривен.
Парламентарии убеждены, что одним из самых эффективных способов заставить водителей и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и шлемами, является усиление ответственности за эти нарушения.
Ранее УНН сообщал, что украинцы платят самый низкий в Европе штраф за непристегнутый ремень безопасности.