В Україні хочуть збільшити вдесятеро штраф за непристебнутий ремінь безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону щодо підвищення штрафів за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами. У разі прийняття законопроекту штраф за непристебнутий ремінь безпеки зросте з 51 до 510 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням сайт ВР.
Група народних депутатів зареєструвала у парламенті "Проект Закону про внесення зміни до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами)" (№10131).
На думку депутатів, наразі адміністративне покарання за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами в Україні становить 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян, а саме 51 гривню. Розмір цього штрафу є занадто поблажливим та неспівмірно низьким порівняно з тяжкими наслідками, які можуть бути спричинені через недотримання правил. Окрім того, встановлення державою такого незначного розміру штрафу створює у водіїв та пасажирів уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим, хоча наслідком є численні людські втрати. Сукупність цих факторів сприяє масовому ігноруванню користування ременями безпеки та мотошоломами, що призводить, у свою чергу, до збільшення кількості загиблих та травмованих на дорогах України.
Беручи до уваги значну суспільну небезпеку, пропонується збільшити штраф за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами у десять разів та встановити його на рівні 30 неоподатковувані мінімуми доходів громадян, тобто у розмірі 510 гривень.
Парламентарі переконані, що одним із найефективніших способів спонукати водіїв та пасажирів користуватися ременями безпеки і мотошоломами, є посилення відповідальності за ці порушення.
Раніше УНН повідомляв, що українці сплачують найнижчий у Європі штраф за непристебнутий ремінь безпеки.