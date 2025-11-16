Матч відбору ЧС-2026 проти Ісландії: Україна оголосила склад збірної

Збірна України з футболу представила офіційну заявку на поєдинок проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Деталі

До заявки увійдуть 23 українські футболісти. У списку є захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський - водночас туди не потрапили Олег Очеретько та Георгій Судаков (через травм - ред.)

Гра між командами запланована на 16 листопада на стадіоні Войська Польського ("Легія") у Варшаві. Початок - о 19:00 за київським часом.

Заявка України виглядає так:

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін;

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Олександр Зубков;

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук.

Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії