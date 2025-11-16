Матч отбора ЧМ-2026 против Исландии: Украина объявила состав сборной
Киев • УНН
Сборная Украины по футболу обнародовала официальную заявку на матч против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026. В список вошли 23 игрока, среди которых Матвиенко и Малиновский, но отсутствуют Очеретько и Судаков из-за травм.
Сборная Украины по футболу представила официальную заявку на поединок против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Детали
В заявку войдут 23 украинских футболиста. В списке есть защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский - в то же время туда не попали Олег Очеретько и Георгий Судаков (из-за травм - ред.)
Игра между командами запланирована на 16 ноября на стадионе Войска Польского ("Легия") в Варшаве. Начало - в 19:00 по киевскому времени.
Заявка Украины выглядит так:
- Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин;
- Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Караваев, Тарас Михавко, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко;
- Полузащитники: Егор Назарина, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Александр Зубков;
- Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук.
