Матч отбора ЧМ-2026 против Исландии: Украина объявила состав сборной

Сборная Украины по футболу представила официальную заявку на поединок против Исландии в отборе на чемпионат мира-2026. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

В заявку войдут 23 украинских футболиста. В списке есть защитник Николай Матвиенко и полузащитник Руслан Малиновский - в то же время туда не попали Олег Очеретько и Георгий Судаков (из-за травм - ред.)

Игра между командами запланирована на 16 ноября на стадионе Войска Польского ("Легия") в Варшаве. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Заявка Украины выглядит так:

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Анатолий Трубин;

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Караваев, Тарас Михавко, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Александр Сваток, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Егор Назарина, Николай Шапаренко, Назар Волошин, Иван Калюжный, Алексей Гуцуляк, Егор Ярмолюк, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Владислав Ванат, Роман Яремчук.

