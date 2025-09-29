"Масштаби застосування тортур в рф будуть тільки зростати": ЦПД відреагувало на закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань

$41.480.01
48.410.31
ukenru
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 27445 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 32561 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 39217 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 43304 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 25376 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 23756 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15965 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 30044 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49341 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70634 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
94%
756мм
Популярнi новини
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 14350 перегляди
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів "Gripen"29 вересня, 14:28 • 11804 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 36629 перегляди
Окупанти на Запоріжжі платять 10 000 рублів і більше за збереження життя - рух "АТЕШ"29 вересня, 14:40 • 6938 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 11327 перегляди
Публікації
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 27444 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 36804 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 39216 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 43303 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 37181 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Польща
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 11415 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 14434 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 28123 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 36582 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 33490 перегляди
Актуальне
Ракетний комплекс "Панцир"
The Guardian
MIM-104 Patriot
Starlink
Безпілотний літальний апарат

"Масштаби застосування тортур в рф будуть тільки зростати": ЦПД відреагувало на закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань, що може призвести до зростання масштабів застосування тортур. Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що це позбавляє світ важелів міжнародного контролю за тюрмами РФ та окупованими територіями.

"Масштаби застосування тортур в рф будуть тільки зростати": ЦПД відреагувало на закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань

Російський диктатор володимир путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань та інших жорстоких видів поводження і покарання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну кремль послідовно демонтує в рф залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини

- зазначають у ЦПД.

Попри багаторічне ігнорування положень Конвенції та масове застосування тортур до українських полонених, тепер у росії формально прибрали навіть заборону на нелюдське поводження з ув’язненими. Це може призвести до подальшого зростання масштабів застосування катувань.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підписавши закон про вихід росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням, кремль позбавив світ важелів міжнародного контролю за тюрмами рф і окупованими територіями.

За його словами, світ має використати чинні інструменти, зокрема активізувати роботу механізмів ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже росія й надалі є учасницею Конвенції ООН проти катувань.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Володимир Путін
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Організація Об'єднаних Націй
Україна