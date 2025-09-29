"Масштаби застосування тортур в рф будуть тільки зростати": ЦПД відреагувало на закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Київ • УНН
Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань, що може призвести до зростання масштабів застосування тортур. Омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що це позбавляє світ важелів міжнародного контролю за тюрмами РФ та окупованими територіями.
Російський диктатор володимир путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції проти катувань та інших жорстоких видів поводження і покарання. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну кремль послідовно демонтує в рф залишки демократичних інститутів, посилює покарання за будь-яку нелояльність до влади та відмовляється від раніше взятих на себе міжнародних зобов’язань щодо прав людини
Попри багаторічне ігнорування положень Конвенції та масове застосування тортур до українських полонених, тепер у росії формально прибрали навіть заборону на нелюдське поводження з ув’язненими. Це може призвести до подальшого зростання масштабів застосування катувань.
Нагадаємо
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підписавши закон про вихід росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням, кремль позбавив світ важелів міжнародного контролю за тюрмами рф і окупованими територіями.
За його словами, світ має використати чинні інструменти, зокрема активізувати роботу механізмів ООН, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже росія й надалі є учасницею Конвенції ООН проти катувань.