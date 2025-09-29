"Масштабы применения пыток в РФ будут только расти": ЦПД отреагировало на закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

$41.480.01
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 27025 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 32003 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 38785 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 42896 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 25167 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 23702 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 15927 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 30023 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49333 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70627 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 14112 просмотра
Минобороны анонсировало передачу Украине шведских истребителей "Gripen"29 сентября, 14:28 • 11605 просмотра
Оккупанты в Запорожье платят 10 000 рублей и больше за сохранение жизни - движение "АТЕШ"29 сентября, 14:40 • 6630 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 11086 просмотра
Взрывы в столице: силы ПВО отражают атаку вражеских дронов29 сентября, 15:55 • 4128 просмотра
публикации
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 27026 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 38786 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 42898 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 37035 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева29 сентября, 10:08 • 31926 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 11121 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 14149 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 28017 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года29 сентября, 07:05 • 36481 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 33389 просмотра
"Масштабы применения пыток в РФ будут только расти": ЦПД отреагировало на закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток, что может привести к росту масштабов применения пыток. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что это лишает мир рычагов международного контроля за тюрьмами РФ и оккупированными территориями.

"Масштабы применения пыток в РФ будут только расти": ЦПД отреагировало на закон о денонсации Европейской конвенции против пыток

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

С начала полномасштабного вторжения в Украину кремль последовательно демонтирует в рф остатки демократических институтов, усиливает наказания за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств по правам человека

- отмечают в ЦПД.

Несмотря на многолетнее игнорирование положений Конвенции и массовое применение пыток к украинским пленным, теперь в россии формально убрали даже запрет на бесчеловечное обращение с заключенными. Это может привести к дальнейшему росту масштабов применения пыток.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предотвращению пыток, кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями.

По его словам, мир должен использовать действующие инструменты, в частности активизировать работу механизмов ООН, а также Международного комитета Красного Креста, ведь россия и в дальнейшем является участницей Конвенции ООН против пыток.

Вероника Марченко

Война в Украине
Владимир Путин
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Украина