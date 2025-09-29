"Масштабы применения пыток в РФ будут только расти": ЦПД отреагировало на закон о денонсации Европейской конвенции против пыток
Киев • УНН
Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток, что может привести к росту масштабов применения пыток. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что это лишает мир рычагов международного контроля за тюрьмами РФ и оккупированными территориями.
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции против пыток и других жестоких видов обращения и наказания. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
С начала полномасштабного вторжения в Украину кремль последовательно демонтирует в рф остатки демократических институтов, усиливает наказания за любую нелояльность к власти и отказывается от ранее взятых на себя международных обязательств по правам человека
Несмотря на многолетнее игнорирование положений Конвенции и массовое применение пыток к украинским пленным, теперь в россии формально убрали даже запрет на бесчеловечное обращение с заключенными. Это может привести к дальнейшему росту масштабов применения пыток.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подписав закон о выходе россии из Европейской конвенции по предотвращению пыток, кремль лишил мир рычагов международного контроля за тюрьмами рф и оккупированными территориями.
По его словам, мир должен использовать действующие инструменты, в частности активизировать работу механизмов ООН, а также Международного комитета Красного Креста, ведь россия и в дальнейшем является участницей Конвенции ООН против пыток.