13:59 • 8596 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
13:06 • 18885 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 33745 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
10:36 • 52854 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
09:58 • 169890 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 85612 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
30 серпня, 09:15 • 73145 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32 • 93339 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 271266 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
29 серпня, 12:17 • 224283 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Масових черг чоловіків 18-23 років на кордоні немає - ДПСУ

Київ • УНН

Держприкордонслужба спростовує інформацію російських медіа про масові черги чоловіків 18-23 років на кордоні. Рух цієї категорії громадян фіксується як на виїзд, так і на в'їзд, що не впливає на пасажиропотік.

Ситуація на кордоні залишається спокійною, попри повідомлення російських медіа про нібито масові черги чоловіків 18–23 років для виїзду за України. Фіксують рух чоловіків цієї вікової категорії як на виїзд, так і на в’їзд, повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Спостереження на пунктах пропуску показують що такого масового ажіотажу як це до прикладу російські ресурси намагаються подати, що ця категорія (18-23) почала формувати черги, що це масова втеча. Цього не спостерігається. Але звісно, що ця категорія від ранку 28 серпня присутня на кордоні

- зазначив речник Державної прикордонної служби України.

Демченко також наголосив що якщо 28 серпня ДПСУ приділяла увагу виїзду громадян цієї вікової категорії, то 29 серпня приділили увагу і в'їзду цієї ж категорії громадян.

"Є рух як на виїзд, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло",- зазначив він.

28 серпня Державна прикордонна служба України розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. На кордоні вже застосовуються нові правила.

Альона Уткіна

