Масових черг чоловіків 18-23 років на кордоні немає - ДПСУ
Київ • УНН
Держприкордонслужба спростовує інформацію російських медіа про масові черги чоловіків 18-23 років на кордоні. Рух цієї категорії громадян фіксується як на виїзд, так і на в'їзд, що не впливає на пасажиропотік.
Ситуація на кордоні залишається спокійною, попри повідомлення російських медіа про нібито масові черги чоловіків 18–23 років для виїзду за України. Фіксують рух чоловіків цієї вікової категорії як на виїзд, так і на в’їзд, повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.
Спостереження на пунктах пропуску показують що такого масового ажіотажу як це до прикладу російські ресурси намагаються подати, що ця категорія (18-23) почала формувати черги, що це масова втеча. Цього не спостерігається. Але звісно, що ця категорія від ранку 28 серпня присутня на кордоні
Демченко також наголосив що якщо 28 серпня ДПСУ приділяла увагу виїзду громадян цієї вікової категорії, то 29 серпня приділили увагу і в'їзду цієї ж категорії громадян.
"Є рух як на виїзд, так і на в'їзд. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло",- зазначив він.
Нагадаємо
28 серпня Державна прикордонна служба України розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. На кордоні вже застосовуються нові правила.
Демченко нагадав, які чоловіки у віковій категорії 18-22 роки все ще не мають право виїжджати за кордон28.08.25, 12:22 • 7609 переглядiв