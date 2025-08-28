Демченко нагадав, які чоловіки у віковій категорії 18-22 роки все ще не мають право виїжджати за кордон

Серед чоловіків віком від 18 до 22 років, яким надано право виїжджати за кордон, невиїзними залишаються ті особи, які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати з України лише у службове відрядження. Про це під час брифінгу нагадав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Одне можу нагадати, що це не стосується тих чоловіків у цій віковій категорії, хто підпадає під пункт 2.14 правил перетину кордону – це особи, які обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Для яких як і раніше передбачена можливість виїзду лише у службове відрядження - нагадав Демченко.

Він зазначив що в цій віковій категорії чоловіків "таких скоріш за все небагато". Також він нагадав, що для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років включно потрібно буде мати військово-обліковий документ.

Доповнення

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Передбачено, що право безперешкодно перетинати державний для 18-22 років не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-11 правил перетинання державного кордону, а саме на: