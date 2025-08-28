$41.320.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Демченко напомнил, какие мужчины в возрастной категории 18-22 года все еще не имеют права выезжать за границу

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Мужчины в возрасте 18-22 лет могут выезжать за границу, кроме тех, кто занимает должности в органах власти. Для них выезд разрешен только в служебную командировку.

Демченко напомнил, какие мужчины в возрастной категории 18-22 года все еще не имеют права выезжать за границу

Среди мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которым предоставлено право выезжать за границу, невыездными остаются те лица, которые занимают должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать из Украины только в служебную командировку. Об этом во время брифинга напомнил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Одно могу напомнить, что это не касается тех мужчин в этой возрастной категории, кто подпадает под пункт 2.14 правил пересечения границы – это лица, занимающие должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Для которых по-прежнему предусмотрена возможность выезда только в служебную командировку

- напомнил Демченко.

Он отметил, что в этой возрастной категории мужчин "таких, скорее всего, немного". Также он напомнил, что для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ.

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Предусмотрено, что право беспрепятственно пересекать государственную границу для 18-22 лет не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 правил пересечения государственной границы, а именно на:

  • членов Кабинета Министров Украины;
    • первых заместителей и заместителей министров;
      • руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
        • руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей;
          • руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;
            • главу СБУ, его первого заместителя и заместителей;
              • главу и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
                • главу и членов Счетной палаты;
                  • главу и членов Центральной избирательной комиссии, глав и членов других государственных коллегиальных органов;
                    • Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.

                      Алена Уткина

                      ОбществоПолитика
                      Государственная граница Украины
                      Совет национальной безопасности и обороны Украины
                      Государственная пограничная служба Украины
                      Служба безопасности Украины
                      Украина