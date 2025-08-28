Демченко напомнил, какие мужчины в возрастной категории 18-22 года все еще не имеют права выезжать за границу
Мужчины в возрасте 18-22 лет могут выезжать за границу, кроме тех, кто занимает должности в органах власти. Для них выезд разрешен только в служебную командировку.
Среди мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которым предоставлено право выезжать за границу, невыездными остаются те лица, которые занимают должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать из Украины только в служебную командировку. Об этом во время брифинга напомнил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Одно могу напомнить, что это не касается тех мужчин в этой возрастной категории, кто подпадает под пункт 2.14 правил пересечения границы – это лица, занимающие должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Для которых по-прежнему предусмотрена возможность выезда только в служебную командировку
Он отметил, что в этой возрастной категории мужчин "таких, скорее всего, немного". Также он напомнил, что для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ.
Дополнение
26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.
Предусмотрено, что право беспрепятственно пересекать государственную границу для 18-22 лет не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 правил пересечения государственной границы, а именно на:
- членов Кабинета Министров Украины;
- первых заместителей и заместителей министров;
- руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей;
- руководителя Офиса Президента Украины и его заместителей;
- руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместителей;
- главу СБУ, его первого заместителя и заместителей;
- главу и членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;
- главу и членов Счетной палаты;
- главу и членов Центральной избирательной комиссии, глав и членов других государственных коллегиальных органов;
- Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первых заместителей и заместителей, народных депутатов Украины и т.д.