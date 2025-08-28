Демченко напомнил, какие мужчины в возрастной категории 18-22 года все еще не имеют права выезжать за границу

Среди мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которым предоставлено право выезжать за границу, невыездными остаются те лица, которые занимают должности в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать из Украины только в служебную командировку. Об этом во время брифинга напомнил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Одно могу напомнить, что это не касается тех мужчин в этой возрастной категории, кто подпадает под пункт 2.14 правил пересечения границы – это лица, занимающие должности в органах государственной власти или органах местного самоуправления. Для которых по-прежнему предусмотрена возможность выезда только в служебную командировку - напомнил Демченко.

Он отметил, что в этой возрастной категории мужчин "таких, скорее всего, немного". Также он напомнил, что для выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно нужно будет иметь военно-учетный документ.

Дополнение

26 августа Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Предусмотрено, что право беспрепятственно пересекать государственную границу для 18-22 лет не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-11 правил пересечения государственной границы, а именно на: