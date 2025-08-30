Массовых очередей мужчин 18–23 лет на границе нет - ГПСУ

$41.260.00
13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ
30 августа, 06:01
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
30 августа, 08:35
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
30 августа, 09:00
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
09:59
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
10:03
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Массовых очередей мужчин 18–23 лет на границе нет - ГПСУ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Госпогранслужба опровергает информацию российских медиа о массовых очередях мужчин 18-23 лет на границе. Движение этой категории граждан фиксируется как на выезд, так и на въезд, что не влияет на пассажиропоток.

Массовых очередей мужчин 18–23 лет на границе нет - ГПСУ

Ситуация на границе остается спокойной, несмотря на сообщения российских медиа о якобы массовых очередях мужчин 18–23 лет для выезда из Украины. Фиксируют движение мужчин этой возрастной категории как на выезд, так и на въезд, сообщил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Наблюдения на пунктах пропуска показывают, что такого массового ажиотажа, как это, к примеру, российские ресурсы пытаются подать, что эта категория (18-23) начала формировать очереди, что это массовое бегство. Этого не наблюдается. Но, конечно, эта категория с утра 28 августа присутствует на границе

- отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Демченко также подчеркнул, что если 28 августа ГПСУ уделяла внимание выезду граждан этой возрастной категории, то 29 августа уделили внимание и въезду этой же категории граждан.

"Есть движение как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло", - отметил он.

Напомним

28 августа Государственная пограничная служба Украины начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. На границе уже применяются новые правила.

Демченко напомнил, какие мужчины в возрастной категории 18-22 года все еще не имеют права выезжать за границу
28.08.25, 12:22

Алена Уткина

Фейковые новости
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина