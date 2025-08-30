Массовых очередей мужчин 18–23 лет на границе нет - ГПСУ
Киев • УНН
Госпогранслужба опровергает информацию российских медиа о массовых очередях мужчин 18-23 лет на границе. Движение этой категории граждан фиксируется как на выезд, так и на въезд, что не влияет на пассажиропоток.
Ситуация на границе остается спокойной, несмотря на сообщения российских медиа о якобы массовых очередях мужчин 18–23 лет для выезда из Украины. Фиксируют движение мужчин этой возрастной категории как на выезд, так и на въезд, сообщил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
Наблюдения на пунктах пропуска показывают, что такого массового ажиотажа, как это, к примеру, российские ресурсы пытаются подать, что эта категория (18-23) начала формировать очереди, что это массовое бегство. Этого не наблюдается. Но, конечно, эта категория с утра 28 августа присутствует на границе
Демченко также подчеркнул, что если 28 августа ГПСУ уделяла внимание выезду граждан этой возрастной категории, то 29 августа уделили внимание и въезду этой же категории граждан.
"Есть движение как на выезд, так и на въезд. На пассажиропоток это существенно не повлияло", - отметил он.
Напомним
28 августа Государственная пограничная служба Украины начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. На границе уже применяются новые правила.
