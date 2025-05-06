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День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф
04:48 • 474 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

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Масована атака на Харків: з'явилися перші кадри та подробиці наслідків ворожого удару

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Вночі 6 травня російські війська атакували Харків дронами-камікадзе, здійснивши понад 20 ударів по різних районах міста. Пошкоджено приватні будинки та торговий центр, є постраждалі.

Масована атака на Харків: з'явилися перші кадри та подробиці наслідків ворожого удару

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюдив перші кадри наслідків атаки рф по Харкову 6 травня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, масована атака тривала понад 2 години, на місці влучань спалахнули пожежі.

Наразі вогнеборці ДСНС ліквідовують наслідки ворожих ударів. ... Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей. 59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес

- зазначив голова Харківської ОВА.

У свою чергу начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив, що у Харкові під ударом РФ опинилися приватне підприємство, торгівельний центр та приватні будинки.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що сьогодні вночі місто зазнало двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах по восьми локаціях.

Нагадаємо

У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок.

В Одеській області через атаку дронів загинула людина, пошкоджено будинки06.05.25, 00:13 • 1914 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Олег Синєгубов
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