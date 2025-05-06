Масована атака на Харків: з'явилися перші кадри та подробиці наслідків ворожого удару
Київ • УНН
Вночі 6 травня російські війська атакували Харків дронами-камікадзе, здійснивши понад 20 ударів по різних районах міста. Пошкоджено приватні будинки та торговий центр, є постраждалі.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов оприлюдив перші кадри наслідків атаки рф по Харкову 6 травня. Про це повідомляє УНН.
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За словами Синєгубова, масована атака тривала понад 2 години, на місці влучань спалахнули пожежі.
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У свою чергу начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко повідомив, що у Харкові під ударом РФ опинилися приватне підприємство, торгівельний центр та приватні будинки.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що сьогодні вночі місто зазнало двадцять ударів "Шахедами" у чотирьох районах по восьми локаціях.
Нагадаємо
У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок.
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