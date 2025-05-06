Массированная атака на Харьков: появились первые кадры и подробности последствий вражеского удара
Киев • УНН
Ночью 6 мая российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе, совершив более 20 ударов по разным районам города. Повреждены частные дома и торговый центр, есть пострадавшие.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал первые кадры последствий атаки рф по Харькову 6 мая. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Синегубова, массированная атака продолжалась более 2 часов, на месте попаданий вспыхнули пожары.
Сейчас пожарные ГСЧС ликвидируют последствия вражеских ударов. ... Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. 59-летний и 44-летний мужчины получили острую реакцию на стресс
В свою очередь начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что в Харькове под ударом РФ оказались частное предприятие, торговый центр и частные дома.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что сегодня ночью город подвергся двадцати ударам "Шахедами" в четырех районах по восьми локациям.
Напомним
В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом.
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