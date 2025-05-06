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Массированная атака на Харьков: появились первые кадры и подробности последствий вражеского удара

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Ночью 6 мая российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе, совершив более 20 ударов по разным районам города. Повреждены частные дома и торговый центр, есть пострадавшие.

Массированная атака на Харьков: появились первые кадры и подробности последствий вражеского удара

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов обнародовал первые кадры последствий атаки рф по Харькову 6 мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Синегубова, массированная атака продолжалась более 2 часов, на месте попаданий вспыхнули пожары.

Сейчас пожарные ГСЧС ликвидируют последствия вражеских ударов. ... Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек. 59-летний и 44-летний мужчины получили острую реакцию на стресс

- отметил глава Харьковской ОВА.

В свою очередь начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко сообщил, что в Харькове под ударом РФ оказались частное предприятие, торговый центр и частные дома.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что сегодня ночью город подвергся двадцати ударам "Шахедами" в четырех районах по восьми локациям.

Напомним

В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом.

В Одесской области из-за атаки дронов погиб человек, повреждены дома 06.05.25, 00:13 • 1726 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
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