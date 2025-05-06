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Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
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5 травня, 14:12 • 31001 перегляди

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Безпілотний літальний апарат

росіяни атакували Харків дроном-камікадзе: палає будинок у центрі міста

Київ • УНН

 • 274 перегляди

У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок, інформація про постраждалих уточнюється.

росіяни атакували Харків дроном-камікадзе: палає будинок у центрі міста

Вночі у вівторок, 6 травня, росіяни атакували Харків безпілотником. Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста.

Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок

- розповів Терехов.

Він додав, що інформація щодо можливих постраждалих унаслідок атаки уточнюється.

Нагадаємо

На Одещині ввечері 5 травня внаслідок атаки російських дронів загинула людина. Пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БПЛА на курщині - Генштаб05.05.25, 18:58 • 7752 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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