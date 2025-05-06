росіяни атакували Харків дроном-камікадзе: палає будинок у центрі міста
Київ • УНН
У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок, інформація про постраждалих уточнюється.
Вночі у вівторок, 6 травня, росіяни атакували Харків безпілотником. Про це у Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, ворог здійснив удар БпЛА типу "Шахед" по центральному, щільно заселеному району міста.
Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок
Він додав, що інформація щодо можливих постраждалих унаслідок атаки уточнюється.
Нагадаємо
На Одещині ввечері 5 травня внаслідок атаки російських дронів загинула людина. Пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.
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