Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БПЛА на курщині - Генштаб
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ завдали удару по пункту управління ворожими БПЛА в районі тьоткіно курської області. Ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.
Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління ворожими дронами у населеному пункті тьоткіно на курщині рф. Про це повідомляє Генштаб пише УНН.
4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту тьоткіно курської області
Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.
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Сирський: українські дрони знищили понад 160 тисяч ворожих цілей за 2 місяці01.05.25, 21:00 • 9480 переглядiв