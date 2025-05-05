Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління БПЛА на курщині - Генштаб

Повітряні сили ЗСУ знищили російський пункт управління ворожими дронами у населеному пункті тьоткіно на курщині рф. Про це повідомляє Генштаб пише УНН.

4 травня Повітряні Сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БПЛА у районі населеного пункту тьоткіно курської області - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.

Відважні пілоти Повітряних Сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну - додали у Генштабі.

Нагадаємо

5 травня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція триває 9 місяців і досягла більшості цілей, створивши буферну зону в прикордонні. Сирський нагородив воїнів 225-го полку за успішну оборону.

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