Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления БПЛА в курской области - Генштаб
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по пункту управления вражескими БПЛА в районе теткино курской области. Ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожена их техника.
Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления вражескими дронами в населенном пункте теткино на курщине рф. Об этом сообщает Генштаб пишет УНН.
4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта теткино курской области
Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожена их техника.
Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну
Напомним
5 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция длится 9 месяцев и достигла большинства целей, создав буферную зону в приграничье. Сырский наградил воинов 225-го полка за успешную оборону.
Сырский: украинские дроны уничтожили более 160 тысяч вражеских целей за 2 месяца01.05.25, 21:00 • 9459 просмотров