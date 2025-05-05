Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления БПЛА в курской области - Генштаб

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления вражескими дронами в населенном пункте теткино на курщине рф. Об этом сообщает Генштаб пишет УНН.

4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БПЛА в районе населенного пункта теткино курской области - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожена их техника.

Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну - добавили в Генштабе.

Напомним

5 мая Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция длится 9 месяцев и достигла большинства целей, создав буферную зону в приграничье. Сырский наградил воинов 225-го полка за успешную оборону.

Сырский: украинские дроны уничтожили более 160 тысяч вражеских целей за 2 месяца