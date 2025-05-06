россияне атаковали Харьков дроном-камикадзе: горит дом в центре города
Киев • УНН
В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом, информация о пострадавших уточняется.
В ночи во вторник, 6 мая, россияне атаковали Харьков беспилотником. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг нанес удар БпЛА типа "Шахед" по центральному, плотно заселенному району города.
В результате атаки беспилотника горит частный дом
Он добавил, что информация о возможных пострадавших в результате атаки уточняется.
Напомним
В Одесской области вечером 5 мая в результате атаки российских дронов погиб человек. Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома.
Воздушные силы ВСУ уничтожили российский пункт управления БПЛА в курской области - Генштаб05.05.25, 18:58 • 7720 просмотров