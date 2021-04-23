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Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які знайдуть спосіб уловлювання вуглецю з атмосфери

Маск запропонував 100 млн доларів винахідникам, які знайдуть спосіб уловлювання вуглецю з атмосфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Мільярдер Ілон Маск запропонував винахідникам 100 мільйонів доларів призових коштів на розробку способів боротьби із глобальним потеплінням шляхом виведення вуглекислого газу з атмосфери або океану. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У січні Маск заявив про свій намір запропонувати 100 мільйонів доларів призів, а правила конкурсу розповів 22 квітня. Він триватиме чотири роки до Дня Землі 2025 року.

Проекти з видобутку вуглецю вже отримали підтримку від стартапів Кремнієвої долини, державних чиновників, які стурбовані повільними темпами скорочення викидів, а також джерелами викидів, включаючи нафтові компанії, які прагнуть компенсувати свої наслідки для клімату.

Технологія ще не є комерційно вигідною. Видалення вуглецю може коштувати більше 300 доларів за метричну тонну у світі, який щороку виділяє парникових газів, що еквівалентно дорівнює приблизно 50 мільярдам тонн вуглекислого газу.

Цитата

“Потрібно розглянути питання як вартості, так і масштабованості. Чи буде достатньо вуглецю, щоб це мало значення, і чи можемо ми собі це дозволити як цивілізація? Це дві важливі речі”, — сказав Маск.

Вловлювання та зберігання вуглецю викликало дедалі більший інтерес, оскільки потепління клімату розтопило льодовики, посилило тропічні шторми та призвело до “затоплення у сонячний день” все більшої кількості прибережних районів. Поки країни працюють над зменшенням викидів, вчені заявляють, що технологія видалення вуглецю також буде мати вирішальне значення для досягнення рівня нульових викидів до 2050 року.

Додатково

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнутm нульових викидів до середини століття. Американський президент оголосив про проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходитиме протягом двох днів, у ньому візьмуть участь близько 40 країн та організацій.

Серед лідерів, які беруть участь, є прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін.

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