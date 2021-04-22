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США планують досягти нульового рівня викидів до 2050 року - Байден

Київ • УНН

 • 17765 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнутm нульових викидів до середини століття, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сполучені Штати зможуть удвічі скоротити викиди парникових газів до кінця цього десятиліття. Ось куди ми рухаємося як нація. Це те, що ми можемо зробити, якщо зробимо дії з побудови економіки, яка буде не тільки процвітаючою, але і більш здоровою, справедливою, чистою для всіх нас. Ці кроки направлять Америку на шлях економіки з нульовими викидами не пізніше ніж 2050 рік”, — сказав президент США.

Деталі

За словами Байдена, на частку Америки на сьогодні припадає менше 15% світових викидів.

“Жоден народ не може дозволити таку кризу поодинці. Всі ми, особливо ті, хто представляє найбільші економіки світу, повинні діяти більш активно”, — підкреслив він.

Доповнення

Раніше американський президент оголосив про проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходить протягом двох днів, в ньому візьмуть участь близько 40 країн і організацій.

Серед лідерів, які беруть участь, є прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін.

Учасники обговорюють важливі питання з приводу клімату, шляхи підтримки інших країн, що розвиваються. ООН заявляє, що досягнення цієї мети означає скорочення глобальних викидів парникових газів на 45% до 2030 року.

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