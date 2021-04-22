США планують досягти нульового рівня викидів до 2050 року - Байден

Цитата

“Сполучені Штати зможуть удвічі скоротити викиди парникових газів до кінця цього десятиліття. Ось куди ми рухаємося як нація. Це те, що ми можемо зробити, якщо зробимо дії з побудови економіки, яка буде не тільки процвітаючою, але і більш здоровою, справедливою, чистою для всіх нас. Ці кроки направлять Америку на шлях економіки з нульовими викидами не пізніше ніж 2050 рік”, — сказав президент США.

Деталі

За словами Байдена, на частку Америки на сьогодні припадає менше 15% світових викидів.

“Жоден народ не може дозволити таку кризу поодинці. Всі ми, особливо ті, хто представляє найбільші економіки світу, повинні діяти більш активно”, — підкреслив він.

Доповнення

Раніше американський президент оголосив про проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходить протягом двох днів, в ньому візьмуть участь близько 40 країн і організацій.

Серед лідерів, які беруть участь, є прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін.

Учасники обговорюють важливі питання з приводу клімату, шляхи підтримки інших країн, що розвиваються. ООН заявляє, що досягнення цієї мети означає скорочення глобальних викидів парникових газів на 45% до 2030 року.