США планують досягти нульового рівня викидів до 2050 року - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнутm нульових викидів до середини століття, передає кореспондент УНН.
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“Сполучені Штати зможуть удвічі скоротити викиди парникових газів до кінця цього десятиліття. Ось куди ми рухаємося як нація. Це те, що ми можемо зробити, якщо зробимо дії з побудови економіки, яка буде не тільки процвітаючою, але і більш здоровою, справедливою, чистою для всіх нас. Ці кроки направлять Америку на шлях економіки з нульовими викидами не пізніше ніж 2050 рік”, — сказав президент США.
Деталі
За словами Байдена, на частку Америки на сьогодні припадає менше 15% світових викидів.
“Жоден народ не може дозволити таку кризу поодинці. Всі ми, особливо ті, хто представляє найбільші економіки світу, повинні діяти більш активно”, — підкреслив він.
Доповнення
Раніше американський президент оголосив про проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходить протягом двох днів, в ньому візьмуть участь близько 40 країн і організацій.
Серед лідерів, які беруть участь, є прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін.
Учасники обговорюють важливі питання з приводу клімату, шляхи підтримки інших країн, що розвиваються. ООН заявляє, що досягнення цієї мети означає скорочення глобальних викидів парникових газів на 45% до 2030 року.