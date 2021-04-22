США планируют достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году - Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достигнут нулевых выбросов к середине столетия, передает кореспондент УНН.
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“Соединенные Штаты смогут вдвое сократить выбросы парниковых газов к концу этого десятилетия. Вот куда мы движемся как нация. Это то, что мы можем совершить, если предпримем действия по построению экономики, которая будет не только процветающей, но и более здоровой, справедливой, чистой для всех нас. Эти шаги направят Америку на путь экономики с нулевыми выбросами не позднее чем 2050 год”, — сказал президент США.
Детали
По словам Байдена, на долю Америки на сегодня приходится менее 15% мировых выбросов.
“Ни один народ не может разрешить такой кризис в одиночку. Все мы, особенно те, кто представляет крупнейшие экономики мира, должны действовать более активно”, — подчеркнул он.
Дополнение
Ранее американский президент объявил о проведении климатического саммита для десятков мировых лидеров. Саммит проходит в течение двух дней, в нем примут участие около 40 стран и организаций.
Среди лидеров, которые участвуют, есть премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.
Участники обсуждают важные вопросы по поводу климата, пути поддержки других развивающихся стран. ООН заявляет, что достижение этой цели означает сокращение глобальных выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году.