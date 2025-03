США та Японія оголосили про амбітні плани щодо скорочення викидів парникових газів

Цілі Японії

Зокрема, прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив про нову ціль для країни щодо скорочення викидів парникових газів на 46% до 2030 року.

“Я пообіцяв створити вуглецево-нейтральне суспільство до 2050 року і зробив це основою стратегій щодо нашого економічного зростання. Японія зараз робить гігантський крок вперед до вирішення глобальних проблем. Ми прагнемо скоротити викиди парникових газів на 46% до 2030 року”, - заявив прем’єр-міністр Японії, якого цитує державно-суспільний телеканал NHK.

Попередньою метою Японії до 2030 року було скорочення викидів на 26 відсотків.

Цілі США

Тим часом адміністрація президента США Джо Байдена заявила про амбітну мету зі скорочення викидів парникових газів в США на 50-52% до 2030 року.

"Оголосивши про сміливу мету зі скорочення викидів до кінця десятиліття на 50-52% в порівнянні з рівнями 2005 року, президент Байден скористався моментом і терміновістю, яких вимагає кліматична криза. Послання Білого дому однозначне: Сполучені Штати готові піти ва-банк, щоб перемогти кліматичну кризу", - прокоментував цілі США старший віце-президент з питань клімату Фонду захисту навколишнього середовища у США Нет Когейн.

Крім того, американський президент оголосив щодо проведення кліматичного саміту для десятків світових лідерів. Саміт проходитиме протягом двох днів, у ньому візьмуть участь близько 40 країн та організацій.

Серед лідерів, які беруть участь, є прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін.

Учасники обговорять важливі питання з приводу клімату, шляхи підтримки інших країн, що розвиваються. ООН заявляє, що досягнення цієї мети означає скорочення глобальних викидів парникових газів на 45% до 2030 року.

Додамо, в Україні через відходи збитки довкіллю з початку року вже перевищили 45 мільйонів.