США и Япония объявили об амбициозных планах по сокращению выбросов парниковых газов

Цели Японии

В частности, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о новой цели для страны по сокращению выбросов парниковых газов на 46% к 2030 году.

"Я пообещал создать углеродно-нейтральное общество к 2050 году и сделал это основой стратегий по нашему экономическому росту. Япония сейчас делает гигантский шаг вперед к решению глобальных проблем. Мы стремимся сократить выбросы парниковых газов на 46% к 2030 году", - заявил премьер-министр Японии, которого цитирует государственно-общественный телеканал NHK.

Предыдущей целью Японии до 2030 года было сокращение выбросов на 26 процентов.

Цели США

Между тем администрация президента США Джо Байдена заявила об амбициозной цели по сокращению выбросов парниковых газов в США на 50-52% к 2030 году.

"Объявив о смелой цели по сокращению выбросов к концу десятилетия на 50-52% по сравнению с уровнями 2005 года, президент Байден воспользовался моментом и срочностью, которых требует климатический кризис. Послание Белого дома однозначно: Соединенные Штаты готовы пойти ва-банк, чтобы победить климатический кризис", - прокомментировал цели США старший вице-президент по вопросам климата Фонда защиты экологии в США Нэт Кеохейн.

Кроме того, американский президент объявил о проведении климатического саммита для десятков мировых лидеров. Саммит будет проходить в течение двух дней, в нем примут участие около 40 стран и организаций.

Среди лидеров, которые участвуют, есть премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Участники обсудят важные вопросы по поводу климата, пути поддержки других развивающихся стран. ООН заявляет, что достижение этой цели означает сокращение глобальных выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году.

