Маск предложил 100 млн долларов изобретателям, которые найдут способ улавливания углерода из атмосферы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Миллиардер Илон Маск предложил изобретателям 100 млн долларов призовых средств на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем вывода углекислого газа из атмосферы или океана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В январе Маск заявил о своем намерении предложить 100 млн долларов призовых средств, а правила конкурса рассказал 22 апреля. Он продлится четыре года ко Дню Земли 2025 года.
Проекты по добыче углерода уже получили поддержку от стартапов Кремниевой долины, государственных чиновников, которые обеспокоены медленными темпами сокращения выбросов, а также источниками выбросов, включая нефтяные компании, которые стремятся компенсировать свои последствия для климата.
Технология еще не является коммерчески выгодным. Удаление углерода может стоить более 300 долларов за метрическую тонну в мире, который ежегодно выделяет парниковых газов, что эквивалентно равен примерно 50 миллиардам тонн углекислого газа.
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“Нужно рассмотреть вопрос по стоимости, так и масштабируемости. Будет ли достаточно углерода, чтобы это имело значение, и можем ли мы себе это позволить как цивилизация? Это две важные вещи ”, - сказал Маск.
Улавливания и хранения углерода вызвало все больший интерес, поскольку потепление климата растопило ледники, усилило тропические штормы и привело к “затопления в солнечный день” все большего количества прибрежных районов. Пока страны работают над уменьшением выбросов, ученые заявляют, что технология удаления углерода также будет иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.
Дополнительно
Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и досягнутm нулевых выбросов к середине века. Американский президент объявил о проведении климатического саммита для десятков мировых лидеров. Саммит будет проходить в течение двух дней, в нем примут участие около 40 стран и организаций.
Среди лидеров, которые участвуют, есть премьер-министр Японии Йосихиде Суга, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.