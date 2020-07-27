Мальований розповів, які в Держекоінспекції повноваження щодо Delfi

“У зв’язку з тим, що останніми днями виникає дуже багато питань, пов’язаних з судном Delfi, маю розставити усі крапки над “і”. Юрисдикція Держекоінспекції в цій історії обмежується питаннями захисту довкілля. До повноважень інспекторів відноситься контроль ситуації в акваторії навколо затонулого танкера щодо можливих розливів, відбір проб для лабораторних досліджень з метою встановлення рівня забруднення води нафтопродуктами, нарахування збитків судновласнику та їх стягнення. Наголошую, що до процесу підйому судна Державна екологічна інспекція України жодного відношення не має”, - написав Андрій Мальований.

Він зазначив, що усіма питаннями, пов’язаними з підняттям судна та визначенням підрядника, займається на сьогодні Адміністрація морських портів України.

Нагадаємо, з 27 липня операція з підняття танкера Delfi з акваторії морського порту "Одеса", має перейти під контроль Адміністрації морських портів України, після рішення експертної комісії ДСНС.

Також нагадаємо, що танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

Перші спроби підняти танкер не вдалися.