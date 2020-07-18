Підйом танкера Delfi в Одесі: перші дві спроби - виявилися невдалими
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Державна екологічна інспекція в Одеській області повідомила на власній сторінці у Facebook, що перші дві спроби з підняття танкера Delfi в Одесі — не вдалися, пише УНН.
“Сьогодні з ранку були проведені всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Делфі. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один з яких обірвався. Завтра чекаємо на третю спробу”, — вказано у повідомленні відомства.
Інспектори Державної екологічної інспекції в Одеській області контролюють процес транспортування танкеру для спостереження вирогідного забруднення шляхом відбору проб морської води.
Додамо, як повідомила Одеська міська рада: “Сьогодні, 18 липня 2020 року, з самого ранку фахівцями міського КУ „Рятувально-водолазна служба“ проводяться роботи з підготовки до підйому танкера Delfi. Судно огороджено бонами для запобігання розливу нафтопродуктів. Рятувальники закріпили швартувальні і буксирувальні кінці”.
На місці працювала водолазна група. Задіяно три плавзасоби рятувальної служби та 12 осіб співробітників.
“Наші рятувальники і водолози продовжують чергування у танкера Delfi. З ранку вони провели всі підготовчі роботи для початку евакуації судна. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними, тому чекаємо третю”, — прокоментував операцію мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Facebook.