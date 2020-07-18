Операція з підйому танкера Delfi в Одесі: показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні, 18 липня, з самого ранку проводяться роботи з підготовки до підйому танкера Delfi. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради, передає УНН.
"Сьогодні, 18 липня 2020 року, з самого ранку фахівцями міського КУ “Рятувально-водолазна служба” проводяться роботи з підготовки до підйому танкера Delfi. Судно огороджено бонами для запобігання розливу нафтопродуктів. Рятувальники закріпили швартувальні і буксирувальні кінці", - йдеться у повідомленні.
Як вказано, на місці працює водолазна група. Задіяно три плавзасоби рятувальної служби та 12 осіб співробітників.
"Наші рятувальники і водолози продовжують чергування у танкера Delfi. З ранку вони провели всі підготовчі роботи для початку евакуації судна. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними, тому чекаємо третю", - прокоментував операцію мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу.