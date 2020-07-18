Операция по подъему танкера Delfi в Одессе: показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня, 18 июля, с самого утра проводятся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, передает УНН.
"Сегодня, 18 июля 2020 года, с самого утра специалистами городского КУ "Спасательно-водолазная служба" проводятся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов. Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы", - говорится в сообщении.
Как указано, на месте работает водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.
"Наши спасатели и водолозы продолжают дежурство у танкера Delfi. С утра они провели все подготовительные работы для начала эвакуации судна. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными, поэтому ждем третью", - прокомментировал операцию мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.
Напомним, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа.