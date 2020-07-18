Операция по подъему танкера Delfi в Одессе: показали фото

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 74552 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109586 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137864 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112085 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133696 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102473 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102648 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104897 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102205 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Операция по подъему танкера Delfi в Одессе: показали фото

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня, 18 июля, с самого утра проводятся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, передает УНН.

"Сегодня, 18 июля 2020 года, с самого утра специалистами городского КУ "Спасательно-водолазная служба" проводятся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов. Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы", - говорится в сообщении.

Как указано, на месте работает водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.

"Наши спасатели и водолозы продолжают дежурство у танкера Delfi. С утра они провели все подготовительные работы для начала эвакуации судна. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными, поэтому ждем третью", - прокомментировал операцию мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

Напомним, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа.

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