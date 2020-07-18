Танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций, повідомили УНН у пресслужбі облдержадміністрації.
"Сьогодні, 18 липня, розпочалося перевертання танкера Delfi, що дозволить водолазам обстежити необхідні відсіки перед остаточним підйомом танкера", - цитують Куцого у пресслужбі.
З його слів, "ми рухаємося згідно з планом – наразі триває активна фаза робіт із підняття борту Delfi".
"План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і відтак прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після перевертання танкера їм знадобиться 2 тижні, аби транспортувати його на місце майбутньої дислокації", – поінформував Куций.
Він також додав, що наразі мобілізовані всі учасники: АМПУ, капітанія Одеського порту, до процесу також долучилися представники бізнесу, які надали буксир для перевертання судна.
"Ми переживаємо, щоб усе відбулося максимально безпечно для відпочивальників, тому, щоб ніхто з них не постраждав, ми попросили людей тимчасово, поки тривають роботи, не відпочивати на пляжі", – резюмував Куций.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.