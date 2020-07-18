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Танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі

Танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря, почали піднімати з одеського пляжу. Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций, повідомили УНН у пресслужбі облдержадміністрації.

"Сьогодні, 18 липня, розпочалося перевертання танкера Delfi, що дозволить водолазам обстежити необхідні відсіки перед остаточним підйомом танкера", - цитують Куцого у пресслужбі.

З його слів, "ми рухаємося згідно з планом – наразі триває активна фаза робіт із підняття борту Delfi".

"План такий: довести нахил танкера до 45 градусів, поставити на кіль і відтак прибрати з пляжу. Представники судновласника нас запевнили, що після перевертання танкера їм знадобиться 2 тижні, аби транспортувати його на місце майбутньої дислокації", – поінформував Куций.

Він також додав, що наразі мобілізовані всі учасники: АМПУ, капітанія Одеського порту, до процесу також долучилися представники бізнесу, які надали буксир для перевертання судна.

"Ми переживаємо, щоб усе відбулося максимально безпечно для відпочивальників, тому, щоб ніхто з них не постраждав, ми попросили людей тимчасово, поки тривають роботи, не відпочивати на пляжі", – резюмував Куций.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.

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