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У Одесі перевернувся танкер, що сів на мілину в районі порту

У Одесі перевернувся танкер, що сів на мілину в районі порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Одесі танкер, що сів на мілину на узбережжі в районі порту через шторм, перевернувся і його зносить до берега. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

“Біля берегів Одеси перевернулося судно. На базі поста технічного спостереження ПТС „Ланжерон“ Одеського прикордонного загону розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що операцією керує керівник ОДА Максим Куций. Рятувальна операція досі триває.

“Танкер сів на мілину в зоні спостереження ПТС „Ланжерон“. Його зносить до берега. Зіткнення з хвилерізом може спричинити кораблетрощу та екологічну катастрофу. Екіпаж танкера відмовляється від допомоги, але прикордонники готові „відкрити кордон“ членам суднокоманди для сходження на берег”, — йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, на борту танкера Delfi, що сів на мілину біля Одеси через шторм, знаходяться троє членів екіпажу.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.

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