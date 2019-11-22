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Танкер в шторм сів на мілину біля Одеси, екіпаж відмовився від евакуації

Київ • УНН

 • 20582 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту. Про це повідомляє FleetMon, що відслідковує рух суден, передає УНН.

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Рано вранці 22 листопада танкер все ще був на мілині, екіпаж відмовився від евакуації і залишився на борту.

Танкер, як повідомляється, йде в баласті.

Додамо, у квітні з одеського пляжу дві доби переміщували аварійний катер.

Нагадаємо, в Україні 22 листопада очікуються сильні пориви вітру, зокрема, на акваторії Азовського моря.

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