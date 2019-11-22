В Україні оголосили попередження про сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у п'ятницю, 22 листопада, очікуються сильні пориви вітру, зокрема, на акваторії Азовського моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 листопада у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм)", - вказали синоптики.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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Нагадаємо, 22 листопада в Україні очікується суха погода, температура вдень на більшості території не підніматиметься вище 5 градусів тепла, на Закарпатті - до 11 градусів із позначкою "плюс".