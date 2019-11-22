Сьогодні в Україні без опадів, до 11 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні у п'ятницю, 22 листопада, очікується суха погода, температура вдень на більшості території не підніматиметься вище 5 градусів тепла, на Закарпатті - до 11 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 листопада в Україні без опадів", - вказали синоптики.
Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у східній, південній та західній частинах пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с.
Температури вночі 5-10°, у східних областях до 13° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.