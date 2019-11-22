Стало відомо, що відбувається на борту танкера, що сів на мілину біля Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На борту танкера Delfi, що сів на мілину біля Одеси через шторм, знаходяться троє членів екіпажу. Наразі триває аварійно-рятувальна операція. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає УНН.
"Провів засідання оперативного штабу щодо критичної ситуації з танкером Delfi поблизу берегів Одеси. На даний момент триває аварійно-рятувальна операція. Після доповіді прикордонників, портовиків, рятувальників та медиків на даний момент відомо: на борту знаходяться троє членів екіпажу. Всі громадяни України", - написав Куций.
За його словами, на борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини, на танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою.
"Судно кормою сіло на мілину. Дрейф призупинився. Екіпаж відмовляється подати сигнал SOS та евакуюватися з судна, вони чекають дозволу від судновласника та відмовляються від будь-якої допомоги. З судновласником зв’язатися неможливо. Фактично цей корабель - сірий, без необхідної реєстрації", - повідомив Куций.
За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися. Рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови.
"Зараз учасники штабу узгоджують алгоритм, аби евакуювати наш екіпаж із залученням допомоги з повітря та води. Розпорядився кожні півгодини докладати про хід аварійно-рятувальної операції", - зазначив Куций.
Як повідомлялося раніше в УНН, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.