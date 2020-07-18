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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100137 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108735 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113591 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144612 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114446 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137755 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103409 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

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Танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе

Танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе

Киев  •  УНН

 • 20507 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на побережье моря, начали поднимать с одесского пляжа. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, сообщили УНН в пресс-службе облгосадминистрации.

"Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера", - цитируют Куцого в пресс-службе.

По его словам, "мы движемся по плану - сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi".

"План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - сообщил Куцый.

Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.

"Мы переживаем, чтобы все произошло максимально безопасно для отдыхающих, так, чтобы никто из них не пострадал, мы попросили людей временно, пока продолжаются работы, не отдыхать на пляже", - резюмировал Куцый.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

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