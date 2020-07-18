Подъем танкера Delfi в Одессе: первые две попытки - оказались неудачными
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Государственная экологическая инспекция в Одесской области сообщила на своей странице в Facebook, что первые две попытки по поднятию танкера Delfi в Одессе — не удались, пишет УНН.
“Сегодня с утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Делфи. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку”, — указано в сообщении ведомства.
Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды.
Добавим, как сообщила Одесский городской совет: “Сегодня, 18 июля 2020 года, с самого утра специалистами городского КУ „Спасательно-водолазная служба“ проводятся работы по подготовке к подъему танкера Delfi. Судно ограждено бонами для предотвращения разлива нефтепродуктов. Спасатели закрепили швартовочные и буксировочные концы”.
На месте работала водолазная группа. Задействованы три плавсредства спасательной службы и 12 сотрудников.
“Наши спасатели и водолозы продолжают дежурство у танкера Delfi. С утра они провели все подготовительные работы для начала эвакуации судна. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными, поэтому ждем третью”, — прокомментировал сделку мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.