Підйом танкера Delfi: завтра операція переходить під контроль Адміністрації морпортів України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. З 27 липня операція з підняття танкер Делфі з акваторії морського порту "Одеса", переходить під контроль Адміністрації морських портів України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
“Перевернути судно на рівний кіль — перший етап операції з підняття затонулого танкера. Але навіть цей етап не вдалося виконати підряднику. З 27 липня операція з підняття судна переходить під контроль Адміністрації морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority”, — написав Криклій.
За його словами, Delfi постійно отруює море паливно-мастильними матеріалами, а бездіяльність судновласника порушує нормальні умови життя населення і становить загрозу здоров’ю відпочивальників.
“На засіданні комісії ТЕБ та НС Одеської області буде розглянуто питання щодо визнання ситуації з Делфі — „надзвичайною ситуацією техногенного характеру місцевого рівня“. Також пропоную створити на місцевому рівні Штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, до якого увійдуть представники необхідних служб і формувань”, — зазначив Криклій.
Як повідомлялося, чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся.
Перші спроби підняти танкер не вдалися.
Додамо, Одеський філіал Адміністрації морських портів України оголосив тендер на послуги з підйому танкера Delfi з акваторії морського порту “Одеса”. Вартість тендеру становить понад 24,5 млн гривень.