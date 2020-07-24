Підйом танкера Delfi: оголошено тендер на понад 24 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Одеський філіал Адміністрації морських портів України оголосив тендер на послуги з підйому танкера Delfi з акваторії морського порту "Одеса". Вартість тендеру становить понад 24,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на ProZorro.
Так, на сайті ProZorro 23 липня виставили на торги послуги "з видалення" судна Delfi з акваторії морського порту "Одеса" за 24 681 666,67 грн.
Зазначається, що переможець аукціону повинен буде підняти танкер в залежності від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору. Проте аукціон буде проведено лише 5 жовтня 2020 року.
Тому є можливість, що роботи у цьому році не розпочнуть, адже на жовтень припадає сезон штормів.
Нагадаємо, танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі, сьогодні знову спробують підняти з пляжу в Одесі.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.
Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.