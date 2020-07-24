Танкер Delfi сьогодні знову спробують підняти з пляжу в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі, сьогодні знову спробують підняти з пляжу в Одесі. Про це написав у Facebook співвласник компанії, яка виконує роботи, Андрій Ставніцер, передає УНН.
"Друга спроба зняти танкер Delfi c хвилеріза біля пляжу "Дельфін" сталевими тросами призначена на п'ятницю", - повідомляв він.
З його слів, перед цим мали проводитися підготовчі роботи.
"Буксири P & O Maritime Ukraine будуть діяти за чужим проектом, який склав підрядник судновласника. Ми можемо тільки чисто виконати свою частину робіт і розраховувати, що троси витримають", - додав він.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.
Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.