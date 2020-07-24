Танкер Delfi сегодня снова попытаются поднять с пляжа в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, сегодня снова попытаются поднять с пляжа в Одессе. Об этом написал в Facebook совладелец компании, выполняющей работы, Андрей Ставницер, передает УНН.
"Вторая попытка снять танкер Delfi c волнореза у пляжа "Дельфин" стальными тросами назначена на пятницу", - сообщал он.
По его словам, перед этим должны были проводиться подготовительные работы.
"Буксиры P & O Maritime Ukraine будут действовать по чужому проекту, который составил подрядчик судовладельца. Мы можем только чисто выполнить свою часть работ и рассчитывать, что тросы выдержат", - добавил он.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые две попытки поднять танкер не удались.