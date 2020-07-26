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Подъем танкера Delfi: завтра операция переходит под контроль Администрации морпортов Украины

Подъем танкера Delfi: завтра операция переходит под контроль Администрации морпортов Украины

Киев  •  УНН

 • 22692 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. С 27 июля операция по поднятию танкер Делфи из акватории морского порта "Одесса", переходит под контроль Администрации морских портов Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"Перевернуть судно на ровный киль - первый этап операции по подъему затонувшего танкера. Но даже этот этап не удалось выполнить подрядчику. С 27 июля операция по поднятию судна переходит под контроль Администрации морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority", - написал Криклий.

По его словам, Delfi постоянно отравляет море горюче-смазочными материалами, а бездействие судовладельца нарушает нормальные условия жизни населения и представляет угрозу здоровью отдыхающих.

"На заседании комиссии ТЭБ и ЧС Одесской области будет рассмотрен вопрос о признании ситуации с Делфи - "чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня". Также предлагаю создать на местном уровне Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в который войдут представители необходимых служб и формирований", - отметил Криклий.

Как сообщалось, очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.

Первые попытки поднять танкер не удались.

Добавим, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi с акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

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