Подъем танкера Delfi: завтра операция переходит под контроль Администрации морпортов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С 27 июля операция по поднятию танкер Делфи из акватории морского порта "Одесса", переходит под контроль Администрации морских портов Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.
"Перевернуть судно на ровный киль - первый этап операции по подъему затонувшего танкера. Но даже этот этап не удалось выполнить подрядчику. С 27 июля операция по поднятию судна переходит под контроль Администрации морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority", - написал Криклий.
По его словам, Delfi постоянно отравляет море горюче-смазочными материалами, а бездействие судовладельца нарушает нормальные условия жизни населения и представляет угрозу здоровью отдыхающих.
"На заседании комиссии ТЭБ и ЧС Одесской области будет рассмотрен вопрос о признании ситуации с Делфи - "чрезвычайной ситуацией техногенного характера местного уровня". Также предлагаю создать на местном уровне Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в который войдут представители необходимых служб и формирований", - отметил Криклий.
Как сообщалось, очередная попытка судовладельца поднять танкер Делфи завершилась неудачей.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались.
Добавим, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi с акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен.